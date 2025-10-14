El día comenzó mal para Sudamérica: Corea del Sur derrotó 2-0 a Paraguay

La selección de Corea del Sur se sacó la espina de la goleada (0-5) que sufrió ante Brasil el pasado viernes con una clara victoria por 2-0 este martes ante la de Paraguay, que cerró su gira asiática sin triunfos después de empatar con la de Japón (2-2) también el viernes.

Fue el sexto encuentro entre surcoreanos y paraguayos, todos amistosos, y el balance es de tres victorias para Corea del Sur y tres empates.

Tras un inicio de partido equilibrado y sin llegadas, la escuadra surcoreana logró el 1-0 en el minuto 15 tras un despeje defectuoso del defensa Júnior Alonso en el área chica. Dejó el balón a la deriva y el extremo Eom Ji-sung disparó y dejó sin opciones al guardameta Orlando Gil.

En el minuto 43, el delantero Ronaldo Martínez tuvo una gran oportunidad con un disparo raso que detuvo el guardameta surcoreano Kim Seung-gyu.

En la segunda mitad, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, trató de refrescar el mediocampo de su equipo con el ingreso de Matías Galarza en lugar de Damián Bobadilla.

El entrenador surcoreano Hong Myung-bo se dio el lujo de sacar del campo a la estrella nacional Son Heung-min, quien fue sustituido por el delantero Oh Hyeon-gyu, mientras que el centrocampista Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, ingresó en lugar de Lee Dong-gyeong, unos cambios que terminarían dándole frutos.

Corea del Sur se hizo con el control del juego, pero la Albirroja estuvo cerca del empate en el minuto 70, cuando un tiro libre de Diego González se estrelló en el poste izquierdo de la portería surcoreana.

En el minuto 74 llegó el segundo gol de Corea del Sur. Lo marcó el delantero Oh Hyeon-Gyu tras un gran pase adelantado de Lee Kang-in desde el centro del campo. Tras la espectacular asistencia, Oh terminó llevándose por velocidad a los defensas y batiendo al portero paraguayo.

En los minutos finales, Paraguay se lanzó al ataque y generó algunas llegadas al área rival, pero sin puntería.

En el minuto 84, Diego González probó con un derechazo desde un ángulo cerrado que pasó rozando el travesaño, en el 88 un zurdazo de Matías Galarza desde fuera del área fue bloqueado por la defensa y en el 91 González volvió a intentarlo con dos remates consecutivos dentro del área que salieron desviados.

La zaga surcoreana mantuvo el orden suficiente para conservar la ventaja de dos goles hasta el final.

Ficha técnica:

0 - Paraguay: Orlando Gil; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete (m.81 Diego León), Júnior Alonso; Braian Ojeda, Damián Bobadilla (m.45 Matías Galarza), Diego Gómez (m.53 Alejandro Romero "Kaku"); Hugo Cuenca (m.62 Diego González), Miguel Almirón (m.81 Ángel Romero) y Ronaldo Martínez (m.62 Antonio Sanabria).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

2 - Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Lee Han-beom (m.45 Cho Yu-min), Lee Myung-jae (m.87 Lee Tae-seok); Hwang In-beom (m.66 Won Du-jae), Kim Jin-gyu; Eom Ji-sung (m.66 Lee Jae-sung), Lee Dong-gyeong (m.45 Lee Kang-in), Son Heung-min (m.45 Oh Hyeon-gyu); y Park Jin-seop.

Seleccionador: Hong Myung-bo.

Goles: 1-0, m.15: Eom Ji-sung. 2-0, m.74: Oh Hyeon-Gyu.

Árbitro: Yusuke Araki (JPN). Amonestó a Braian Ojeda (m.86), de Paraguay; y a Kim Moon-hwan (m.48) y Won Du-jae (m.86), de Corea del Sur.

Incidencias: segundo de los partidos amistosos pactados en Asia por Fecha FIFA, jugado en el World Cup Stadium de Seúl, con aforo para unos 66.000 espectadores.

