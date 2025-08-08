Bolivia enfrentará a Rusia en un amistoso internacional en Moscú

La Selección boliviana de fútbol disputará un nuevo amistoso internacional frente a Rusia el próximo 14 de octubre, en el histórico Estadio Dinamo de Moscú, como parte de la ventana FIFA de ese mes. El encuentro será una prueba de alto nivel para el combinado dirigido por la Federación Boliviana de Fútbol, que busca dar mayor roce internacional a sus jugadores.

El duelo se enmarca en la estrategia de la FBF de aprovechar al máximo las fechas FIFA, brindando a la Verde la posibilidad de medirse contra selecciones de otras confederaciones. En este caso, Rusia, país anfitrión del Mundial 2018, es uno de los rivales europeos más competitivos y servirá como parámetro importante para evaluar el momento futbolístico del equipo nacional.

Además del compromiso ante Rusia, la dirigencia boliviana trabaja para concretar un segundo partido amistoso dentro de la misma ventana internacional de octubre. Aunque el rival aún no está confirmado, la intención es disputar dos encuentros para reforzar el ritmo de competencia y probar variantes tácticas.

Será la primera vez que Bolivia juegue contra Rusia en suelo europeo, un hecho que marca un hito para la historia reciente de la selección. El Estadio Dinamo, con capacidad para más de 26 mil espectadores y una rica tradición en el fútbol ruso, será el escenario donde la Verde buscará dejar una buena imagen.

Estos partidos no solo permitirán al cuerpo técnico evaluar a los jugadores que militan en el exterior y en el torneo local, sino también consolidar un grupo competitivo pensando en los próximos desafíos oficiales de la selección, incluidas las clasificatorias al Mundial.

