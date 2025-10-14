¡Terrible! Pasajero denuncia que fue asaltado por un taxista de aplicación en San Aurelio, Santa Cruz

El afectado señaló que el conductor desvió la ruta hacia una zona de cañaverales, donde lo agredió físicamente y le robó el teléfono celular. La víctima presentó la denuncia ante la Policía.
14/10/2025 7:04
Escuchar esta nota
Un pasajero identificado como José Miguel denunció haber sido asaltado por un taxista de una aplicación móvil cuando se dirigía a su vivienda. El hecho se suscitó la noche del lunes.
Según el relato de la víctima, durante el trayecto el conductor cambió de ruta sin explicación y se desvió hacia la zona de los cañaverales de San Aurelio, en la ciudad de Santa Cruz.
“Resulta que yo agarré un móvil del surtidor de la Colorada, de ahí fue a la Curva del Plan, bajó a la Primavera Radial 12 y la ruta era por la curva del Plan, pero él se estaba dirigiendo más abajo. Me llevó a una parte oscura, me bajó del vehículo, me robó y me arrastró cuando me caí del auto”, relató la víctima.
El afectado señaló que, tras el hecho, presentó la denuncia ante la Policía y ahora será evaluado por un médico forense, quien determinará los días de impedimento por las agresiones sufridas.
José Miguel pidió a las autoridades justicia y la captura del taxista, a quien calificó como “un delincuente disfrazado de chofer”.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00