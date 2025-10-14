TEMAS DE HOY:
Pasajero asaltado robo en ferretería Robo de motocicleta

19ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Pasajero denuncia que fue asaltado por un taxista de aplicación en San Aurelio, Santa Cruz

El afectado señaló que el conductor desvió la ruta hacia una zona de cañaverales, donde lo agredió físicamente y le robó el teléfono celular. La víctima presentó la denuncia ante la Policía.

Red Uno de Bolivia

14/10/2025 7:04

Foto: Referencial Redes Sociales / Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un pasajero identificado como José Miguel denunció haber sido asaltado por un taxista de una aplicación móvil cuando se dirigía a su vivienda. El hecho se suscitó la noche del lunes.

Según el relato de la víctima, durante el trayecto el conductor cambió de ruta sin explicación y se desvió hacia la zona de los cañaverales de San Aurelio, en la ciudad de Santa Cruz.

“Resulta que yo agarré un móvil del surtidor de la Colorada, de ahí fue a la Curva del Plan, bajó a la Primavera Radial 12 y la ruta era por la curva del Plan, pero él se estaba dirigiendo más abajo. Me llevó a una parte oscura, me bajó del vehículo, me robó y me arrastró cuando me caí del auto”, relató la víctima.

El afectado señaló que, tras el hecho, presentó la denuncia ante la Policía y ahora será evaluado por un médico forense, quien determinará los días de impedimento por las agresiones sufridas.

José Miguel pidió a las autoridades justicia y la captura del taxista, a quien calificó como “un delincuente disfrazado de chofer”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD