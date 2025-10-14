¡Me llevó a una parte oscura y me arrastró! Relató el pasajero que habría sido asaltado por un taxista de aplicación

Un pasajero, identificado como José Miguel, denunció haber sido asaltado por un taxista de una aplicación móvil cuando se dirigía a su vivienda. El hecho se registró la noche del lunes, en inmediaciones de San Aurelio, en la ciudad de Santa Cruz.

“Resulta que yo agarré un móvil del surtidor de la Colorada, bajó a la Primavera Radial 12 y la ruta era por la Curva del Plan, pero él se estaba dirigiendo más abajo. Me llevó a una parte oscura, me bajó del vehículo, me robó y me arrastró cuando me caí del auto”, relató la víctima.

Asimismo, contó que forcejeó para evitar que le robaran el celular y que, al ser sacado del vehículo, fue arrastrado varios metros.

“Forcejeé con el vehículo porque me bajó a la fuerza. Yo quería recuperar mi celular, pero el auto arrancó a toda velocidad y ahí fue donde me caí. Me lastimé la espalda, la rodilla… me hice daño tratando de no perder el teléfono”, agregó.

La víctima indicó que fue rescatado por su esposa, quien logró encontrarlo gracias a la ubicación que él le envió al notar el cambio de ruta.

“Cuando vi que cambió la ruta, le mandé mi ubicación real a mi esposa, y fue así que ella me auxilió. Pido que se haga justicia, porque este delincuente está disfrazado de taxista y mañana podría haber otra víctima”, puntualizó.

José Miguel formalizó la denuncia ante la Policía y pidió a las autoridades capturar al presunto agresor.

Mira la programación en Red Uno Play