“Llora en soledad”: Doña Ramona, abuelita con ceguera que trabaja en la calle, necesita ayuda

Con casi un siglo de vida y una fortaleza inquebrantable, Doña Ramona continúa trabajando cada día para sobrevivir. A pesar de su ceguera y soledad, se la puede ver vendiendo papel higiénico en las calles de la urbanización Franz Tamayo, en la ciudad de El Alto.

Su historia refleja la dura realidad de muchos adultos mayores que enfrentan el abandono y la necesidad. Sentada en una de las esquinas de la urbanización Franz Tamayo, Doña Ramona pasa sus días vendiendo papel higiénico a los choferes que transitan por la zona.

Su vista se apaga poco a poco y su oído también falla, pero ella no se rinde, sigue saliendo cada día con la esperanza de conseguir unas monedas para alimentarse. Los vecinos cuentan que, en varias ocasiones, la abuelita se desorienta y no logra encontrar el camino a su hogar.

“Yo la encontré en la esquina y directamente me agarró y me dijo: ‘señorita, ayúdame’”, relató una vecina conmovida, quien decidió pedir apoyo a la población para que alguien pueda tenderle una mano.

Doña Ramona vive en condiciones muy precarias. No tiene calzados, camina con medias tejidas de lana y su ropa es delgada para el intenso frío alteño. Padece dolores en su cuerpo y, aun así, continúa trabajando día a día para sobrevivir.

Se conoce que tiene un hijo, pero, según los vecinos, rara vez la visita. “Su última visita fue hace dos semanas”, comentó la misma vecina, quien junto a otros habitantes del lugar trata de apoyarla con fruta o comida cuando pueden.

La historia de Doña Ramona conmueve y duele. Es el reflejo de muchas personas mayores que, a pesar de haberlo dado todo, enfrentan el abandono y la pobreza en sus últimos años.

Si usted desea ayudar a Doña Ramona, puede comunicarse con su vecina al número 68082728, quien canaliza la ayuda directamente hacia la abuelita. Cada pequeño gesto puede significar mucho para ella.

Mira la programación en Red Uno Play