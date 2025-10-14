Vecinos hallan una motocicleta abandonada y temen presencia de delincuentes en el barrio Los Jazmines

Ante los recientes hechos de inseguridad, robos y atracos que se vienen registrando en la ciudad de Santa Cruz, los vecinos del barrio Los Jazmines, ubicado en la zona Virgen de Luján, encontraron una motocicleta de color negro abandonada en una de las calles del vecindario.

De acuerdo con el relato de los vecinos, la motocicleta apareció de manera repentina y, hasta el momento, ninguna persona se acercó a reclamarla, lo que generó alarma entre los habitantes.

“Ahí apareció la moto y pregunté a los vecinos, pero por acá hubo asaltos. Los delincuentes se entran por esta calle; pensamos que es de alguien a quien le quitaron, pero ahí está, en ese lugar”, manifestó Rosalía Montalvo, vecina del barrio.

Los vecinos pidieron mayor seguridad en la zona y patrullaje policial, ya que, según señalaron, los hechos de delincuencia se han incrementado en las últimas semanas.

