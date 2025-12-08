Impactante video muestra cómo un oso negro ataca a su cuidador por comida

Una presentación de comportamiento animal en el Hangzhou Safari Park, en la provincia de Zhejiang, China, se tornó caótica y peligrosa este sábado cuando un oso negro asiático se abalanzó sobre su cuidador frente a cientos de visitantes. El ataque, motivado por una bolsa de comida, generó pánico y fue registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El incidente ocurrió cuando dos cuidadores guiaban a los osos hacia el escenario. Uno de los animales giró repentinamente y se lanzó sobre el trabajador para arrebatarle las golosinas. El empleado cayó al suelo y forcejeó, mientras otros miembros del personal intervenían de inmediato utilizando sillas y postes para separar al oso. A pesar de la contención, el animal intentó un segundo ataque antes de ser controlado. Afortunadamente, el parque informó que ni el cuidador ni el oso sufrieron heridas.

Horas después del suceso, el Hangzhou Safari Park emitió un comunicado en la red social Weibo disculpándose con los visitantes y reconociendo que la respuesta inicial de su personal "no fue suficiente". Como consecuencia del ataque, el parque anunció medidas inmediatas: Se suspendieron de manera indefinida todas las demostraciones de comportamiento con osos negros y los osos involucrados serán sometidos a un período de contención, evaluación y observación para garantizar su bienestar físico y psicológico.

La administración del parque se comprometió a "reflexionar seriamente, corregir de manera activa y mejorar continuamente el nivel de gestión de la seguridad". El parque, uno de los centros de vida silvestre más grandes de la región, atrae a miles de visitantes con sus exhibiciones de animales entrenados.

Imágenes sensibles:

