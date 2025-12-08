Alcalde de La Paz detalla impacto del incendio en casa colonial; el primer piso colapsó

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó este lunes que el primer piso de la casa colonial incendiada en la calle Sagárnaga quedó completamente destruido, aunque la estructura principal de adobe y gambote se mantiene firme.

La vivienda, considerada patrimonio en categoría A, cuenta con tres plantas y un altillo y se encontraba casi intacta en términos estructurales antes del siniestro. En el predio funcionaban tiendas de artesanías y snacks, donde al menos 30 comerciantes resultaron afectados, tras perder mercadería y espacio de trabajo.

El informe técnico determinó que será necesaria una demolición controlada del entretecho, debido a los daños provocados por la intensidad del fuego.

“El primer piso ha colapsado, aunque la estructura ha aguantado. Se hará una demolición controlada de los entretechos que no resistieron el fuego”, declaró Arias.

Uno de los techos internos cayó sobre un área de 30 metros cuadrados, lo que dificultó las tareas de sofocación durante el incendio, que se extendió entre las 02:00 y las 07:00 de la mañana.

Arias lamentó que no se hallaron extintores en el inmueble, pese a que se trataba de una construcción de alto valor histórico y turístico.

Remoción y enfriamiento

El comandante departamental de Bomberos Antofagasta, Pavel Tobar, informó que actualmente se ejecutan labores de remoción de escombros, tras el control total del fuego.

“Hasta el momento hemos realizado el enfriamiento del 80% del incendio”, detalló.

Las causas del siniestro aún se investigan, pero no se descartan hipótesis como un desperfecto eléctrico o una vela encendida por devoción.

