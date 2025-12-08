Investigan tráfico de sustancias controladas tras balacera en la Pampa de la Isla

Un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el grupo DACI, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), permitió la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de 81 paquetes de marihuana durante la madrugada de este lunes en el barrio Las Maras.

Según informó el fiscal asignado al caso, Luis Enrique Cossío, los implicados, dos hombres y dos mujeres, fueron arrestados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La droga fue sometida a prueba de campo, que dio positivo para marihuana, y posteriormente pesada en dependencias de la Felcn, arrojando un total de 84 kilos con 900 gramos.

Cossío explicó que el hallazgo se produjo en el interior de un domicilio, luego de que la Felcc alertara a la Felcn sobre un presunto altercado que motivó el despliegue del operativo. “De manera preliminar es la sustancia que se ha encontrado, y eso es a raíz de un altercado presunto que informa la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, detalló.

Los cuatro aprehendidos prestan ya su declaración informativa ante el Ministerio Público. Tras estas diligencias, la Fiscalía definirá si corresponde presentar una imputación formal. “Estamos en un proceso de investigación para determinar cuál es la participación directa o indirecta de cada uno”, señaló.

Mientras tanto, la Felcc continúa con la búsqueda de un ciudadano brasileño, señalado por vecinos como la persona que habría realizado disparos al aire en la zona de la Pampa de la Isla y que podría tener relación con el caso.

