Bolivia cayó 3-0 con Rusia en su segundo partido amistoso rumbo al repechaje

La selección boliviana de fútbol cayó 3-0 ante Rusia en un partido amistoso disputado en el estadio VTB Arena de Moscú. Los dirigidos por Óscar Villegas mostraron pasajes interesantes en el juego, con buena salida y control del balón, pero la efectividad del conjunto europeo fue determinante a la hora de concretar los goles.

Los goles para el seleccionado ruso fueron obra de Lechi Sadulaev a los 10 minutos del primer tiempo. Aleksei Miranchuk amplió la ventaja a los 43, y Iván Sergeyev cerró el triunfo a los 57 minutos del complemento.

Los próximos partidos de la selección nacional de fútbol serán ante Corea del Sur, el 14 de noviembre, y frente a Japón, el 18 del mismo mes. Ambos encuentros serán preparatorios rumbo al repechaje mundialista que se disputará en marzo del próximo año.

AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

FINAL DEL PARTIDO BOLIVIA CAYÓ 3-0 CON RUSIA.

87' ST| Enzo Monteiro sale del campo tras un golpe en la cabeza en una disputa de un balón aéreo con un jugador ruso.

81' ST| Cabezazo de Villarroel pero el balón no tuvo dirección en la portería de Rusia.

77' ST| Triple remate de Bolivia al arco de Rusia, participó Miguelito,Villarroel y Villamil. Todos impactaron en el cuerpo de defensores rivales.

75' ST| Falta de Héctor Cuéllar tiro libre para Rusia en el vértice del área grande.

71' ST| Jugada individual de Miguel Terceros ingresa al área, remata y un defensor ruso se interpone, el balón se fue al tiro de esquina.

66' ST| Ingresan Mosés Villarroel por Robson Matheus, José Sagredo por Leonardo Zabala y Tonino Melgar por José Martínes, en Bolivia.

65' ST| Leonardo Zabala sale lesionado del partido, despejó un balón que tenía destino de gol y se lastimó el tobillo.

62' ST| Terceros intenta sorprender al portero ruso pero su remate se va por encima del arco.

Diego Medina reclama porque no hay balón para realizar un lateral.

52' ST| Bolivia tiene en su poder el balón mientras Rusia se repliega en su campo.

EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO.

SE CIERRA EL TELÓN DEL PRIMER TIEMPO, BOLIVIA CAE 2-0 CON RUSIA EN MOSCÚ.

43' PT| Grueso error en salida de Bolivia y Alexey Miranchuk de Rusia no perdona, tras rebote de Lampe anota el 2-0.

35' PT| Centro de Miguelito y cabezazo de Villamil, el balón llega a las manos del portero Stanislav Agkatsev.

32' PT| Enzo Monterio provoca el error del arquero ruso y casi se va el balón al fondo del arco.

29' PT| Villamil recibe un pase en el área y no puede definir en el área rusa.

22' PT| Dura falta del 22 Mingiyan Beveev en contra José Martínes.

Gol de Rusia el de la casaca 10 Lechii Sadulaev convierte tras una series de pared dentro del área nacional.

14' PT| Falta del número 27 Ivan Oblyakov de Rusia en contra de Villamil, pero rápido recuperaron el balón los rusos.

12' PT| Clara situación de gol para Rusia no lo supo aprovechar, Lampe ganó un mano a mano.

9' PT| Robson remató potente pero el balón salió desviado.

4' PT| Tiro libre para Rusia y el balón sale lejos del arco de Lampe.

3' PT| Presión alta de la selección boliviana a Rusia en los primeros minutos del partido.

2´PT| Dura falta en contra de Diego Medina tiro libre para Bolivia.

Bolivia y Rusia ya juegan en Moscú.

Óscar Villegas DT de Bolivia hace una oración antes de que empiece el partido.

Rusia viste de rojo y también ya está en el campo de juego.

Bolivia de camiseta blanca con y short verde ya está en el campo de juego.

Lleno total en el estadio VTB Arena para ver el partido Bolivia Vs Rusia.

El estadio VTB Arena luce repleto en Moscú.

Ambos seleccionados salen al calentamiento correspondiente.

