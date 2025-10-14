TEMAS DE HOY:
Deportes

Lionel anuncia la 'Copa Messi': un torneo que reunirá a las mejores canteras del mundo

Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

EFE

14/10/2025 16:47

Foto: Redes sociales del futbolista.
Estados Unidos.

El argentino Lionel Messi anunció este martes que el próximo diciembre organizará en Miami la Copa Messi, un torneo que reunirá a ocho de las mejores canteras de fútbol en el mundo.

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", informó el astro argentino a través de Instagram.

Los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami serán los participantes en la primera edición de la competición, que se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre, según Messi.

Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, según indicó el club de Florida, donde milita Messi.

Los ocho equipos quedarán divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su liguilla. Tras ello, se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural.

La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local. EFE

