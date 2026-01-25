Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), manifestó su preocupación ante la existencia de presuntas injerencias en el fútbol nacional, situación que podría derivar en una sanción de la FIFA y dejar a Bolivia sin la posibilidad de disputar el repechaje y, eventualmente, fuera del Mundial 2026.

Tras el Congreso Ordinario realizado en el departamento de Santa Cruz, Costa advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar el balompié boliviano si se concreta una intervención externa. “Están tratando de interferir en el normal desarrollo del fútbol boliviano”, afirmó.

El titular de la FBF señaló que el riesgo no solo alcanza a la selección nacional, sino también a los clubes bolivianos que competirán en torneos internacionales. “Está en riesgo el repechaje y nuestra probable participación en el Mundial 2026; preocupa además las sanciones que podrían afectar a los equipos que jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”, sostuvo.

Costa considera que la presunta injerencia de autoridades del Gobierno tendría como objetivo frenar las decisiones relacionadas con el descenso de Wilstermann de Cochabamba.

