Los transportistas de la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba iniciaron bloqueos en las principales carreteras interdepartamentales desde las cero horas de este martes 14 de octubre, y anunciaron una gran marcha de protesta que recorrerá las calles del centro de la ciudad, generando un inminente caos vehicular.

La Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba emitió la Instructiva 24/2025, que dispone la participación del 100% de sus bases en las medidas de presión.

Los puntos de concentración para la marcha serán la Plaza de las Banderas (zona norte) y la Plaza San Sebastián (zona sur), desde donde los transportistas avanzarán hacia la plaza principal de Cochabamba a partir de las 10:00 de la mañana.

Puntos de bloqueo confirmados:

Plaza San Sebastián y alrededores

Rotonda de la Plaza de las Banderas

Carretera a Punata y Cliza

Carretera a Sacaba (Puente Huayculi)

Avenida Blanco Galindo (altura Sipe Sipe y Quillacollo)

Cruce Tarata – Avenida al Valle Alto

Los dirigentes protestan por la escasez de combustible, exigen la certificación de la calidad del mismo, rechazan el monopolio del SOAT por parte de Univida y las multas digitales de Tránsito.

