Nacionales

¡Atención! Emiten alerta Naranja por riesgo de desborde de ríos en tres departamentos

El Senamhi recomienda a la población y autoridades locales tomar previsiones y realizar monitoreos permanentes.

Silvia Sanchez

13/10/2025 14:11

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta Naranja por lluvias intensas y riesgo de desborde de ríos en los departamentos de La Paz y Potosí y Cochabamba.

De acuerdo con el boletín emitido por la institución, la alerta estará vigente del 13 al 18 de octubre, debido a ascensos repentinos o progresivos en el nivel de los ríos, con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Beni (subcuencas de cabecera), Chayanta, Alto Pilcomayo, Vitichi y Jilche.

Regiones bajo alerta

Potosí:
La alerta rige para los ríos Chayanta, San Pedro, Alto Pilcomayo, Tinguipaya, Vitichi y Jilche, por posibles desbordes que podrían afectar zonas cercanas a San Pedro de Buena Vista, Toro Toro, Llallagua, Yocalla, Tarapaya, Tinguipaya, Vitichi y comunidades aledañas.

La Paz:
Se pronostican posibles desbordes en los ríos Tipuani, Mapiri, Consata, Charazani, Atén, Ichara, Khatu, Miguillas, Luribay, Sahapaqui, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Chulumani, Taquesi, Boopi, Zongo, Coroico y Yara.

El Senamhi pidió a las autoridades y habitantes de las zonas vulnerables —entre ellas Puente Cangallí, Tipuani, Chima, Bartolo, Guanay, Angosto Quercano, Mapiri, Ayata, Chuma, Quiabaya, Aucapata, Charazani, Curva, Apolo, Pongo B2, Quime, Inquisivi, Luribay, Sahapaqui, Chulumani, La Asunta, Zongo, Cahua, Apana, Fariñas, Coroico, Caranavi y Santa Rita de Buenos Aires— mantener monitoreo constante de los ríos y tomar precauciones ante posibles crecidas.

Cochabamba: se prevén precipitaciones en la zona andina: Arque, Tapacarí y Caine.

