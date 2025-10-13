Rodrigo Paz garantiza suministro pleno de combustible desde el día uno de su gobierno

Espacio Solicitado

El candidato presidencial Rodrigo Paz afirmó que, de llegar al gobierno, le dará prioridad absoluta al abastecimiento de gasolina y diésel en todo el país. Asegura que no habrá más interrupciones al suministro y que las estaciones de servicio operarán de forma regular desde el primer día de su mandato.

“Lo primero que vamos a hacer el 8 de noviembre: habrá combustible en todo el país. No más filas, no más contratos con falta de transparencia”, afirmó el candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Añadió que, como parte de esa tarea, también su gobierno trabajará a priori un ordenamiento integral del tipo de cambio del dólar, con un sistema de banda cambiaria que otorgue previsibilidad a la economía, fijando un piso y un techo para evitar devaluaciones o saltos abruptos.

El candidato recordó que el subsidio que hoy rige en Bolivia nació durante el gobierno en el cual Jorge Quiroga fue vicepresidente. Y sostuvo que “el país pasó a un subsidio ciego, de 2.000 millones de dólares que hoy benefician a un 60% de sectores que pueden pagar un precio sin subsidio, y otro 20% se va en corrupción y contrabando”.

Aclaró que “para todos los bolivianos que realmente requieren, como el transporte público, todos aquellos sectores vulnerables y otras cadenas necesarias se generará subsidio”. Enfatizó: “Vamos a dar las garantías para proteger a la inmensa mayoría del pueblo que vamos a proteger, y ustedes saben que protegemos“.

Bolivia atraviesa una crisis energética marcada por desabastecimiento recurrente de combustibles, largas filas en surtidores y restricciones en el volumen de importaciones debido a la escasez de divisas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reconoció recientemente que el suministro interno cayó al 70 % por falta de dólares para las compras de carburantes. Además, muchas ciudades han reportado demoras y cortes esporádicos, afectando el transporte, la producción agrícola e incluso el desplazamiento urbano.

El candidato también destacó que no dependerá exclusivamente de endeudamientos; afirmó que el plan de gobierno será la herramienta para estabilizar el sector energético. Esto se suma a los mensajes que repitió varias veces durante su campaña: que promoverá una “investigación profunda” para sancionar a quienes hayan generado desabastecimiento o favorecido irregularidades en la cadena logística estatal.

