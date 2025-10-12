TEMAS DE HOY:
Política

Evo anuncia que su movimiento participará de las subnacionales con una alianza

El exmandatario dijo que para la segunda vuelta electoral no apoyará a ninguno de los dos candidatos en carrera.

Hans Franco

12/10/2025 10:12

Foto: Evo anuncia alianza para participar de las elecciones subnacionales
Cochabamba

Escuchar esta nota

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, manifestó que su movimiento político participará de las elecciones subnacionales en alianza con una sigla política debido a que no pudo concluir el trámite de su sigla política ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la oportunidad Morales dijo que para la segunda vuelta electoral no apoyarán a ninguno de los dos candidatos en carrera.

“Va haber sigla para participar en las subnacionales mediante una alianza, hay una comisión que está trabajando rápidamente y pronto nos informarán. Solo es cuestión de decidir con quien ir para garantizar nuestros alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales”, dijo Morales.

El 28 de agosto, Evo Morales lanzó el registro de militantes de su nuevo partido “Evo Pueblo”. El TSE informó que toda organización política que busque su personalidad jurídica debe realizar un registro de militantes autorizado por este ente electoral. La intención no pudo concretarse porque no alcanzaron los plazos establecidos.

Mire el video: 

  

