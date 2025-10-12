Rodrigo Paz cierra campaña en El Alto: “Aquí nació la idea del Capitalismo para Todos”

ESPACIO SOLICITADO: En un multitudinario acto desarrollado en la avenida Panorámica, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, cerró su campaña destacando que la propuesta de “Capitalismo para Todos” nació en El Alto, una ciudad símbolo del esfuerzo, la producción y el crecimiento.

“El Alto ha cambiado, La Paz ha cambiado, pero El Alto nos cobijó. Aquí comenzamos a desarrollar la idea del ‘Capitalismo para Todos’. Ya no más guerra civil: ahora queremos inversión civil, que se invierta en El Alto, que se invierta en Bolivia”, expresó Paz ante miles de asistentes que se concentraron desde tempranas horas.

Durante su intervención, el candidato remarcó que El Alto representa el espíritu emprendedor del país, resaltando que “si alguien sabe producir y generar oportunidades, es el pueblo alteño, las caseritas, los gremiales, los artesanos, los cooperativistas y los empresarios”.

En este ámbito económico, Paz explicó que su propuesta “Capitalismo para Todos” es un modelo que busca reactivar la economía a través de la inversión, la desregulación y el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. “Habrá créditos accesibles, impuestos justos y menos trabas para producir”, puntualizó.

Paz llamó a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral, no solo emitiendo su voto, sino también vigilando el conteo y apoyando la transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Debemos cuidar el voto, fortalecer la democracia y garantizar que se respete la voluntad popular”, señaló.

Asimismo, desafió las encuestas que lo ubican por debajo en intención de voto, recordando que en la primera vuelta superó las proyecciones. “La única encuesta válida es la del día de la elección”, afirmó.

El candidato del PDC subrayó que la segunda vuelta representa una elección entre el cambio y el retorno al pasado, reiterando su compromiso de no volver a las viejas élites políticas que “por décadas han gobernado sin resultados”.

