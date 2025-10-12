TEMAS DE HOY:
Rusia venció 2-1 a Irán antes de enfrentar a Bolivia el martes

La selección rusa jugó con Irán en su último amistoso, dejando señales claras de su juego antes de enfrentar a Bolivia.

Martin Suarez Vargas

11/10/2025 22:04

Selección de Rusia celebrando uno de sus goles ante Irán. Foto: Internet.
Rusia.

En el marco de los partidos amistosos de fecha FIFA, la selección de Rusia se impuso 2-1 a Irán en su más reciente encuentro, mostrando un fútbol con presión alta, precisión en los pases y buen volumen de juego.

Dmitry Vorobyev abrió el marcador para los rusos, mientras que Amirhossein Hosseinzadeh empató momentáneamente para Irán. Finalmente, Alexey Batrakov anotó el gol que selló la victoria 2-1 para Rusia.

Este próximo martes, Rusia recibirá a Bolivia en Moscú en otro partido amistoso. La selección boliviana llega tras su victoria por 1-0 sobre Jordania el pasado 10 de octubre y continúa su preparación de cara al repechaje mundialista que se jugará en marzo de 2026.

