Falta de carburantes retrasa la zafra y pone en riesgo a miles de trabajadores

La zafra cañera en Bolivia atraviesa una crítica situación debido a la escasez de carburantes, lo que ha provocado un importante retraso en la cosecha y amenaza con graves consecuencias sociales y económicas. Así lo advirtió Beltrán Flores, representante de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (CONCABOL).

“Estamos bastante atrasados en la zafra de este año. Solo hemos avanzado un 75% y aún quedan unas 25.000 hectáreas de caña por transportar hacia las industrias. La falta de carburantes está paralizando nuestras operaciones”, señaló Flores.

El representante destacó que esta situación impacta directamente en la producción de azúcar y etanol, dos productos clave para el abastecimiento interno y la seguridad energética del país.

Además del problema logístico, el sector enfrenta otro desafío inminente: el inicio de la temporada de lluvias. “Ya hemos tenido dos lluvias que han afectado nuestros predios y centros de producción. El ingreso a los campos se vuelve cada vez más difícil, y eso complica el traslado de la materia prima a las industrias”, explicó.

Flores también alertó sobre las consecuencias sociales que podría acarrear este retraso. “Estamos poniendo en riesgo el sustento de muchas familias que viven de la zafra. Son trabajadores que cada año esperan esta temporada para poder sostener a sus hogares”, afirmó.

“Rogamos que el gobierno se ponga la mano al pecho y nos ayude a sacar esta materia prima. Como productores, estamos más preocupados que el propio gobierno por garantizar la seguridad alimentaria y energética del país”, concluyó.

El sector cañero espera una respuesta rápida para evitar mayores pérdidas y asegurar el cierre de la zafra antes de que las lluvias impidan totalmente el acceso a los campos.

