Tuto Quiroga cierra su campaña en El Alto con masiva concentración

Con una gran concentración de militantes y simpatizantes, la Alianza Libre realiza esta tarde su cierre de campaña electoral en la Terminal Metropolitana de El Alto, a tan solo días del balotaje presidencial.

El evento estuvo encabezado por los candidatos Jorge "Tuto" Quiroga y Juan Pablo Velasco, quienes buscan alcanzar la presidencia y vicepresidencia del país en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo.

Desde tempranas horas, diferentes agrupaciones sociales y sectores afines a la alianza se dieron cita en el lugar para mostrar su respaldo a la dupla. La jornada fue acompañada por música, banderas y un ambiente festivo. Durante el acto, se anticipó la participación de varios grupos musicales como parte del cierre.

Quiroga indicó que la noche del martes 12 de octubre el cierre de campaña se realizará en el Parque Urbano de Santa Cruz, mientras que el miércoles 13 —a pocas horas del inicio de la veda electoral— la última concentración se llevará a cabo en la Plaza Villarroel de La Paz.

Este balotaje es el desenlace del proceso electoral iniciado el pasado 17 de agosto, en el cual se definirá únicamente a las máximas autoridades del Ejecutivo nacional.

