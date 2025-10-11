"Lara hizo la diferencia": Abruzzese analiza la migración del electorado

Continuando con el análisis de los resultados no oficiales de la encuesta de Captura Consulting, el experto Renzo Abruzzese se centró en la migración de votos. El estudio revela una clara tendencia: los votantes buscan la propuesta más pragmática, más allá de las indicaciones de sus excandidatos.

El dato más contundente, según Abruzzese, es la migración del electorado de la Alianza Unidad. El análisis muestra que un notable 10.6% de sus votantes ha transferido su apoyo a Tuto Quiroga (Libre).

"Este 10.6% de la Alianza Unidad que se transfiere a Tuto Quiroga está mostrando que hay una visión no ideológica, más pragmática", explicó Abruzzese.

Esta decisión representa un "revés" para el excandidato de Unidad, Samuel Doria Medina, quien había sugerido públicamente apoyar a Rodrigo Paz por ser el más votado. La migración del voto a Quiroga indicaría que el electorado busca una propuesta más afín a la de Doria Medina, independientemente de la instrucción de su líder. Solo un 2% de este bloque migró a las filas de Rodrigo Paz (PDC).

Por otro lado, la migración de votos hacia Rodrigo Paz (PDC) se sustenta en dos grandes bloques: su propio voto duro (23.3%) y, significativamente, el voto residual (6.9%).

Abruzzese apunta que en este voto residual se encuentran los nulos que fueron influenciados por la convocatoria de Evo Morales (MAS). El analista sugiere que, por lo tanto, "no son tan nulos", sino que responden a un "juego político" que Paz ha sabido capitalizar para hacer crecer su base electoral.

Lara hizo la diferencia: La batalla final es ciudadana

El analista considera que, agotada la posibilidad de ganar más votos del nulo (que bajó de casi 20% a 5.8%), la elección se definirá en una "adhesión personal".

Abruzzese también atribuye la consolidación de la diferencia a favor de Paz a la figura de su acompañante de fórmula, Edmand Lara:

"El que hizo la diferencia fue Lara y el que le transfirió un carácter popular para diferenciarse del carácter ciudadano de Tuto Quiroga," afirmó.

No obstante, el experto concluyó que, en un balotaje, la votación se centrará en dos únicas opciones, haciendo que la "decisión ciudadana" sea fundamental. El voto duro de Libre (22.0%) y el de PDC (23.3%) probablemente se mantengan estables, dejando al 10.6% proveniente de Unidad como el verdadero voto en disputa que podría inclinar la balanza.

