¿Cómo ha migrado la intención de voto para la segunda vuelta respecto a la primera?

Al quedar solo dos frentes en disputa ¿para dónde van los votos de quienes quedaron fuera de competencia? Esto respondió la gente…

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:01

¿Cuál es la tendencia de la migración del voto de la primera vuelta con relación a la segunda? Esa fue una de las preguntas de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno presentadas la noche de este viernes. ¿Qué dicen los números?

En el caso de Tuto Quiroga, puede atraer un 10,6% de los votos de Unidad; un 4,2% de otros frentes, un 3,9% del PDC (su contrincante directo) y un 2,2% de votos residuales.

En el caso de Paz, atraería un 6,9% de votos residuales, 5,3% de otros frentes; 2% de Unidad y 1,2% de Libre (su contrincante directo).

 

