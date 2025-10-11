Castedo: “Aún no está definido quién gana la elección”

El analista y exvocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Fernando Castedo, afirmó que el resultado de la segunda vuelta presidencial aún no está definido, según los datos de la Gran Encuesta Nacional realizada por Red Uno y Captura Consulting.

“No existe gran diferencia entre el segundo y el primero”, aseguró Castedo, en referencia al margen entre Jorge Tuto Quiroga (42,9%) y Rodrigo Paz (38,7%), que es de aproximadamente 4 puntos porcentuales.

El analista advirtió que, sumando el margen de error de la encuesta, más el porcentaje de indecisos (10%), voto nulo (5,8%) y blanco (2,6%), el escenario sigue abierto.

Además, Castedo subrayó que el ausentismo puede jugar un papel decisivo: “Más de un millón de personas no fue a votar en la primera contienda; ese voto aún puede ser conquistado”, manifestó.

Castedo considera que los equipos de campaña deberán no solo consolidar a sus votantes actuales, sino también enfocarse en movilizar a quienes no participaron en la primera vuelta y en convencer a los indecisos.

Mira la programación en Red Uno Play