 Policía aprehende a mujer acusada de atracar y apuñalar a un taxista en la G77

En una rápida intervención, la Policía logró aprehender a la mujer acusada de apuñalar a Charly V., un taxista de 33 años que fue asaltado la noche del viernes en la avenida G77, en Santa Cruz.

La sindicada fue trasladada hasta la Estación Policial Integral (EPI) de Los Tusequis, donde permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

Según la denuncia, la mujer habría pedido una carrera hasta Warnes y, en el trayecto, sacó un arma blanca con la que apuñaló tres veces al conductor para luego robarle el vehículo de color rojo.

De acuerdo con información obtenida por Red Uno, se espera que el auto robado sea trasladado a la EPI de Los Tusequis para las pericias correspondientes.

La víctima, Charly V., fue internada en una clínica privada donde fue sometida a una limpieza quirúrgica de sus heridas y continúa bajo observación médica.

