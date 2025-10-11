Migración aún espera solicitud para activar alerta migratoria contra Dorgathen

El director de Migración en Bolivia, Felipe Oliva, ha informado que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna solicitud formal para activar la alerta migratoria en contra del presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), Armin Dorgathen. La notificación se produce en el contexto de la orden de aprehensión en su contra.

El director de Migración detalló que la activación de la alerta migratoria está sujeta a la emisión de una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público.

"Una vez que se emita la orden de aprehensión, Migración está esperando la solicitud formal del Ministerio Público para proceder de manera inmediata con la inscripción de la alerta migratoria", indicó Oliva.

En cuanto al proceso de inscripción, explicó que, en cuanto se registre la alerta o el arraigo, dicha información se compartirá con todos los departamentos del país. "La alerta se distribuirá a través de los puntos fronterizos, tanto en aeropuertos como en puntos terrestres, para que los funcionarios de Migración estén al tanto y puedan proceder a alertar a las autoridades competentes en caso de que el ciudadano intente salir del país", añadió Oliva.

Pese a la situación, el director de Migración afirmó que, según los registros actuales, "no se ha evidenciado ningún movimiento migratorio por parte de Armin Dorgathen". Oliva aseguró que el presidente de YPFB no ha realizado ninguna solicitud de salida del país ni muestra indicios de querer abandonar Bolivia en este momento.

Finalmente, el director de Migración subrayó que, en caso de que se produzca algún cambio en la situación o de que se reciba la solicitud correspondiente, las autoridades migratorias tomarán las medidas pertinentes para asegurar que se cumpla con la ley.

