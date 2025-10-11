“Una joven le pidió que la llevara a Warnes”: taxista apuñalado contó cómo lo atracaron

Un taxista de 33 años, identificado como Charly V., sufrió un violento asalto la noche de este viernes cuando circulaba por la avenida G77, en Santa Cruz. Según el paramédico Jim Nagera, el conductor recibió tres puñaladas y fue despojado de su vehículo de color rojo.

“El conductor manifestó que una muchacha entre 16 y 17 años tomó el taxi para realizar una carrera hasta Warnes. En el trayecto, aprovecharon para asaltarlo y quitarle el motorizado. Lamentablemente fue apuñalado y se dio parte a la Policía”, informó Nagera.

La víctima fue encontrada por vecinos, que lo vieron deambulando y pidiendo ayuda. Posteriormente fue trasladado a una clínica privada, donde permanece internado y bajo observación médica.

El padre del taxista relató que su hijo trabaja desde hace años en el rubro y nunca había sufrido un hecho similar.

“Yo estaba trabajando cuando una señora me habló y nos contó lo sucedido. Él trabaja de taxi desde hace tiempo y es la primera vez que pasa algo así”, afirmó el familiar.

El paramédico precisó que la víctima presenta tres heridas de arma blanca en la parte baja de la espalda y los miembros inferiores, además de cortes en la mano izquierda.

La Policía inició las investigaciones para dar con los responsables del atraco.

