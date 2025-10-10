Empacar Energy recibe reconocimiento por reinvención empresarial en Expoteco

La empresa Empacar Energy fue galardonada en la feria Expoteco 2025, que se realiza en la ciudad de Oruro, con un reconocimiento por su aporte a la reinvención empresarial.

Mary Rocabado, gerente regional de la empresa, agradeció a la organización de la feria por el premio recibido. “Nos sentimos muy honrados de recibir este reconocimiento, agradecer a toda la organización de Expoteco. Me saco el sombrero porque Expoteco ha tenido una buena organización. Felicitarlos infinitamente”, expresó.

Empacar Energy presentó en la feria su nueva línea de negocio dedicada a la comercialización de diésel, una apuesta que, según Rocabado, representa un beneficio directo para diferentes sectores. “Es un nuevo rubro que tenemos en bien de toda Bolivia. Nos sentimos muy orgullosos de tener este producto de gran calidad que servirá a todo el agro, transporte y público en general”, afirmó.

La empresa cuenta con una planta en funcionamiento en Santa Cruz, donde los consumidores pueden abastecerse directamente. “Está funcionando, el público va y llena su tanque con nuestro diésel”, explicó.

Sobre el producto, aseguró que se trata de un combustible de alta calidad. “Ofrecemos un diésel puro que se puede consumir y que tiene la mayor calidad, bajo en azufre y garantizado. Nosotros brindamos todas las garantías de nuestro diésel”, indicó.

La feria Expoteco 2025 se encuentra en su recta final y concluirá este domingo 12 de octubre, tras más de una semana de exposiciones, negocios y reconocimientos a empresas destacadas.

