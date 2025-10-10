¡Conmovieron a los jueces! Erika Valencia y Dazan Company brillaron con “Wicked”

La gala cerró con broche de oro gracias a Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras, quienes interpretaron la icónica película “Wicked” y dieron vida al personaje de Elphaba, la bruja verde del musical.

El equipo deslumbró con una puesta en escena cargada de emoción, técnica y una historia poderosa que logró conectar con el público y los jueces.

El primero en destacar su actuación fue Tito Larenti, quien resaltó la entrega del grupo y la energía que transmitieron sobre el escenario.

“Siempre me maravillo con el trabajo de ustedes. Puede haber cosas que pulir, pero la perfección también está en el sentimiento y el entusiasmo. Actuaron, se dedicaron, y eso hay que destacarlo”, afirmó.

Gabriela Zegarra fue la más emotiva en su devolución, al resaltar la fortaleza del personaje y los valores de Erika.

“Tu personaje fue completo, transmitiste mucho más que una historia: mostraste lo que eres tú como persona. Gracias por eso”, expresó conmovida, mientras la participante contenía las lágrimas.

Por su parte, Rodrigo Massa felicitó al equipo por su profesionalismo y la preparación detrás de escena.

“Muy bueno tu trabajo actoral. Se nota que estudiaste, que investigaste, que entendés el proceso interno del personaje. Has perdido el miedo y se nota en tu actitud. Estuvo muy bonito como lo pintaste”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer destacó la propuesta artística y la evolución del grupo.

“Fue una puesta en escena interesante, versátil y llena de crecimiento personal. Se nota cuánto han avanzado todos”, dijo.

Conmovida y agradecida, Erika Valencia dedicó el momento a su equipo y a los jueces.



