Iribel Méndez conmovió con su presentación y rompió en llanto en el escenario

Una de las presentaciones más emotivas de la noche fue la de Iribel Méndez junto a la academia Fusión Dance, quienes llevaron al escenario la coreografía inspirada en la famosa película “Crepúsculo”. Con los icónicos personajes de Bella y Edward, el equipo logró una puesta en escena cargada de intensidad, romanticismo y dramatismo, que cautivó tanto al público como a los jueces.

Desde el primer momento, el jurado destacó la química entre los bailarines, la claridad narrativa y la entrega interpretativa de Iribel, quien se metió por completo en el papel.

La juez Elka Meyer valoró la inteligencia coreográfica y la coherencia de los movimientos con la historia.

“Una coreografía bastante inteligente, con pasos que ayudaron a contar la historia. Solo hay que trabajar un poco más en la fuerza de los brazos, pero el personaje fue apropiado”, comentó.

Gabriela Zegarra elogió la interpretación de Iribel y la conexión con su equipo.

“A mí me encantó, Iribel. Te metiste en el personaje, te la creí. Hubo conexión, amor y seguridad. Se entendió perfectamente lo que quisieron mostrar”, expresó.

Tito Larenti, por su parte, reconoció la autenticidad con la que el equipo representó las escenas más icónicas del filme.

“Me creí la historia. Mostraron lo esencial de la película y lo hicieron con convicción. Me gustó mucho”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Massa resaltó la energía y sincronía del grupo.

“Forman un equipo bellísimo. Contaron varias partes de la película sin distraer la mirada. Se notó emoción, amor y trabajo. Esto es lo que esperábamos para la semana de películas”, señaló.

Al finalizar la presentación, Iribel no pudo contener las lágrimas y, visiblemente emocionada, agradeció al público, al jurado y a su academia.

“Mis bailarines son parte de mi familia. Gracias por acompañarme en cada paso”, dijo entre sollozos.

A continuación, puedes revivir este momento el programa:

