¡De no creer! Marcela Palacios y 'Sport Dance' van a gala de eliminación

Una noche llena de emoción, talento y competencia cerró con una sorpresiva nominación: Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’ fueron enviados a la gala de eliminación tras obtener el menor apoyo del público en la votación de este miércoles.

Durante el programa, los tres equipos recibieron comentarios positivos del jurado; sin embargo, uno de ellos fue más criticado por la falta de dificultad en la coreografía, observación que coincidió con la decisión del público.

El resultado final de la votación fue el siguiente:

Génesis y la academia ‘Factory’: 38,3%

Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’: 31,2%

Marcela Palacios y ‘Sport Dance’: 30,5%

Por ese motivo, el equipo de Marcela Palacios deberá presentarse nuevamente este domingo en la gala de eliminación, donde competirá contra otros equipos nominados por continuar en el programa.

Cabe recordar que Marcela y su grupo interpretaron una coreografía inspirada en la película “Ella está encantada”, la cual fue calificada por los jueces como “sencilla” y con fallas de coordinación, pese al entusiasmo mostrado en el escenario.

