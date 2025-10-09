TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Faltó magia”: Marcela Palacios y 'Sport Dance' no lograron impactar al jurado

Los jueces señalaron errores en la coreografía y destacaron que la interpretación fue “sencilla” pese al esfuerzo del equipo.

Silvia Sanchez

08/10/2025 22:25

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una noche mágica y llena de sorpresas se vivió en el programa “La Gran Batalla”, donde tres equipos midieron su talento, interpretación y creatividad al ritmo de icónicas canciones del cine.

La primera en subir al escenario fue Marcela Palacios, acompañada por la academia cochabambina ‘Sport Dance’, con una puesta en escena basada en la canción “Somebody to Love” de la película “Ella está encantada”. Aunque la presentación fue enérgica y emotiva, no logró conquistar al jurado, que observó varios errores de coordinación e interpretación.

La jueza Elka Meyer destacó la conexión con el personaje, pero señaló problemas en la sincronización y la ejecución:

“Me agradó la puesta en escena, tenía mucho que ver con el personaje. Siento que ibas muy bien hasta la mitad, donde te desfasaste y luego volviste al personaje. La coreografía fue amena, pero sencilla. Deben tener cuidado con la coordinación de los pasos”, comentó.

 

Por su parte, Gabriela Zegarra coincidió en que la presentación fue agradable, aunque notó fallas en el lip sync:

“Se te fue la sincronización a la mitad. Ibas bien y al final también, pero no continuaste cantando. Hay pequeños detalles que mejorar. En general, fue una interpretación dulce y amena”.

 

El juez Tito Larenti fue más crítico y consideró que la coreografía no estuvo al nivel de la competencia:

“Encontré una coreografía bastante sencilla y con descoordinación entre los bailarines. A esta altura del programa hay equipos que montan grandes shows; ustedes deben ser más creativos. Fue una presentación regular”, sostuvo.

 

Finalmente, Rodrigo Massa cerró las devoluciones resaltando la necesidad de mayor expresión escénica:

“Me faltó magia, me faltó ese cuento de hadas”, enfatizó.

Antes de retirarse, Marcela Palacios agradeció al jurado y destacó el esfuerzo del grupo: “Poco a poco se ve la mejora en nuestras presentaciones. Seguiremos trabajando con más fuerza”, afirmó.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

