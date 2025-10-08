¡Espectacular! Ezequiel Serres impactó interpretando al Joker

El último equipo de la noche en subir al escenario fue el de Ezequiel Serres y la academia de baile “Bamboleo”, ellos interpretaron el soundtrack de una icónica película: “Joker”, mostrando el papel de Arthur en la canción Rock and Roll.

El equipo recibió buenas devoluciones de los jueces, quienes señalaron que los participantes hicieron una buena presentación.

Para el juez Tito Larenti, la presentación tuvo versatilidad y destacó el crecimiento del equipo a lo largo de la competencia.

“El esfuerzo y tu versatilidad me parece que es muy importante, de eso se trata, poder empezar de menos y avanzar a más, el equipo siento que acompaña y todos trabajan a la par, felicidades”, sostuvo Larenti.

Para Gabriela Zegarra, la puesta en escena fue bien trabajada y entretuvieron al público. Destacó la energía de los bailarines.

Por su parte, para Rodrigo Massa, interpretar al Joker es una tarea bastante difícil, pero todo el equipo se acercó a lo solicitado en la temática.

“Es un personaje difícil, se nota que te acercaste al personaje, pero el equipo muy bien, la propuesta de moverse en todo el escenario fue bastante buena”, manifestó.

Finalmente, Elka Meyer felicitó a todo el cuerpo de baile, “muy buen trabajo, lo veo cada vez más cómodo y feliz”.

Ezequiel agradeció el apoyo del equipo y destacó que continuarán creciendo como lo hicieron hasta ahora.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

