“Faltó coordinación”: así fue la presentación de Cisco y su equipo con ‘Teen Beach Movie’

Poco antes del final, ingresó al escenario Cisco y la academia de baile “Urban Vibes”, el equipo interpretó el soundtrack de la película Teen Beach Movie, la canción: “Cruisin For a Bruisin”, una puesta en escena que llamó la atención, pero que no logró convencer a los jueces.

El jurado señaló que el equipo tuvo varios momentos de descoordinación y recibieron varias recomendaciones.

Para Tito Larenti, el equipo mostró la alegría de la película sobre el escenario, observó algunos errores, pero también destacó el esfuerzo, tanto del famoso como de los bailarines.

“Por momentos encontré mucha descoordinación, y cuando estaban con Cisco él no estaba con ustedes, fue difícil ahí. En el tema del lip sync Cisco, sentí que estaba algo flojo, esta coreografía estuvo más movida que otras, hay que mejorar y crecer, se entiende”, expresó Larenti.

Elka Meyer resaltó que el equipo dio a entender la coreografía, “coordinar es difícil, se le fueron algunos momentos del lip sync, pero me parece que trabajaron bien”.

Fue el turno de Gabriela Zegarra, quien destacó parte de la imitación en la letra de la canción.

“Hay que practicar más en el tema del personaje, si hubo los movimientos, me gustó que se hayan complementado, la puesta en escena estuvo bárbara”, sostuvo Gabriela.

Por su parte, Rodrigo Massa recomendó al famoso, tratar de repetir y sostener más el lip sync, sobre todo en la parte de los coros. Destacó la energía y el desplazamiento en el escenario, “felicidades por eso”.

Cisco, señaló que trabajaron bastante en la coreografía con la intención de agradar a los jueces y el público, además, confesó que toma clases de interpretación para mejorar su rendimiento.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play