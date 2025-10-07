TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Le faltó! Alvinich y la academia artística CCM van a la gala de eliminación

El equipo interpretó a personajes de la reconocida película: ¿Qué pasó ayer?

Silvia Sanchez

06/10/2025 23:57

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La decisión para nominar a un equipo a gala de eliminación estuvo en manos del público, quienes ingresaron al link voto.reduno.com.bo y apoyaron a su equipo favorito, para que no sea el nominado de la noche.

El tiempo de votación arrancó al inicio del programa en vivo y terminó al concluir todas las presentaciones, fue entonces que se conoció al equipo más apoyado, y al que sería nominado a la gala de eliminación.

La votación terminó de la siguiente forma:

Diego Paredes obtuvo el 29,4%

Rodrigo Giménez llegó al 23,7%

Susana Rivero empató con el 23,7%

Alvinich quedó nominado con el 23,2%

El equipo de Alvinich deberá volver a presentarse en el programa del día domingo, donde deberá defender su ligar en la competencia, no te pierdas las siguientes galas de competencia, para conocer al resto de equipos que serán nominados.

