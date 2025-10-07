“Faltó poco para una gran presentación”: Diego Paredes y 'Vibra Dance' fueron el mejor equipo de la noche

Fue el turno del cochabambino Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’, ellos llevaron hasta el escenario varias escenas del gran clásico del cine como es la película “Grease”; una presentación bastante elogiada por los jueces.

La evaluación de cada uno de los jueces fue similar, coincidieron en que la energía estuvo presente en el escenario, aunque, observaron algunos momentos de la interpretación, donde hizo faltó la imitación de la letra.

Para Tito Larenti, la presentación tuvo fallas en el lip sync, pero fue la única observación que hizo.

“Fallaste varias veces el lip sync, eso faltó para que pueda ser coronado como una buena presentación, para que sea un buen trabajo, una gran presentación, faltó lo principal, que es el lip sync, creo que trabajaste, me gustó lo que hiciste, tu edad con la de los chicos se nota y creo que estás haciendo un esfuerzo importante”, afirmó Larenti.

Por su parte, Elka Meyer, también señaló que la propuesta fue bastante interesante, estacando el personaje de Jhon Travolta, “era un gran bailarín y usted conectó con su equipo. Me pareció apropiado el cambio de ropa, estaba ameno y divertido, siempre hay cosas que corregir”, manifestó lajuez.

Para la juez Gabriela Zegarra, la presentación de Diego fue impresionante y solo observó algunos retrasos en la presentación.

“Había partes en las que llegabas tarde a la letra, si me di cuenta, pero eso no quita lo que hubo en el escenario, vi al personaje muchas veces, la caracterización fue buena”, sostuvo Zegarra.

Finalmente, Rodrigo Massa recomendó al equipo tener cuidado con la imitación de la letra, ya que la competencia tiene mucho que ver con el lip sync, “el equipo me encantó, se veían vivos y disfrutando”, sentenció el juez.

Diego, que terminó bastante agotado después de su presentación, agradeció a los jueces por sus palabras, y destacó al equipo, que ensayó bastante para poder brindar un buen espectáculo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

