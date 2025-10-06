El ganador del Oscar que retrató a Maradona quiere contar la vida de Messi en un documental

El documentalista y director, ganador de un Oscar, Asif Kapadia, recientemente llegó a Argentina para formar parte del Festival Internacional de Cine de la UBA, y contó que planifica realizar un documental del astro de fútbol, Lionel Messi.

Aunque el anuncio ya lo había realizado años atrás, el proyecto vuelve a la palestra con la presencia del director en el festival de cine, donde los medios locales no dudaron en preguntar sobre el documental.

Kapadia formó parte de un programa de TN, en televisión regional, donde se refirió a sus grandes obras, entre ellas la de Diego Maradona, Amy Winehouse y Ayrton Senna. Además, brindó algunos detalles acerca de su interés por contar la vida Messi.

Asif Kapadia a la Argentina recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo en el mundo del cine, la principal razón de su visita.

El director reveló que, para realizar el documental de algún personaje, se dedica por completo a conocer su vida y el de su entorno, un trabajo que le toma bastantes años.

“Me obsesioné con Diego Maradona. Vuelvo locos a todos en mi familia porque así es como empiezo a vivir, como si necesitara saberlo todo sobre ellos”, decía durante la entrevista.

Acerca de un documental sobre Lionel Messi, señaló que, pese a la existencia de varias obras sobre el astro del fútbol, señaló que continúa en planificación, ya que debe contar con un enfoque totalmente diferente y llamativo a los que ya existen sobre la historia del jugador.

