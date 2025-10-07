Gabriela, Grisel y Elka quedaron impactadas por la presentación de Rodrigo Giménez como 'Magic Mike'

El último equipo en subir al escenario fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, fue unas de las presentaciones más esperadas, ya que la película que debían interpretar era bastante llamativa.

El equipo llevó hasta el escenario el soundtrack e interpretación de escenas de la película “Magic Mike”, una puesta en escena que impactó a las jueces.

El juez Tito Larenti inició con la evaluación hacia el equipo, e hizo una sola observación, la falta de lip sync, pues el famoso no había cantado la canción.

“No hubo lip sync, pero fue bastante buena”, sostuvo Larenti.

Para la juez Gabriela Zegarra, la interpretación fue espectacular, pero, también observó una falta de lip sync, yo les pregunté a mis compañeros si habían visto imitación, y ninguno me respondió, fue estratégico, estuvo bueno chicos, pero hay que ser justos, faltó ese tema que es importante en la competencia”, afirmó Zegarra.

En la misma línea, se pronunció Rodrigo Massa, quien recomendó a los equipos tener cuidado con las reglas de la competencia, “siento que el universo de la seducción si estuvo, me gustó la interpretación de Magic Mike”.

Para finalizar, la juez Elka Meyer, el manejo de escena fue espectacular, el equipo aprovechó todo el escenario para brindar un buen show.

Rodrigo Giménez también se disculpó y admitió que entró en confusión acerca de la imitación en la letra de la canción, y afirmó que tomarán en cuenta todas las recomendaciones de los jueces.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

