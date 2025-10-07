¡Desastroso! La presentación de Alvinich y 'CCM' fue duramente criticada: ¿qué hicieron mal?

En la nueva semana de competencia de ‘La Gran Batalla’ la temática de la semana es la de interpretar una película y sus personajes principales, utilizando elementos que les permita contar toda la historia del film.

El primer equipo en subir al escenario fue el de Alvinich y la academia artística CCM, y ellos interpretaron una película bastante conocida y que muchos esperaban ver en el programa: ¿Qué pasó ayer?, con los personajes de Alan y Leslie.

Aunque la puesta en escena parecía ser bastante buena, los jueces no tuvieron la misma opinión, la evaluación fue dividida, pero todos coincidieron en que hubo fallas en el lip sync de la canción.

La juez Gabriela Zegarra, fue la primera en pronunciarse, y ella destacó el parecido del personaje, pero calificó la presentación como “desastrosa”.

“Increíblemente desastroso, te vi parecido, acompañaste al personaje, pero no había lip sync de principio a fin, me dejó sabor a poco, me faltó mucho”, afirmó Zegarra.

Para Elka Meyer, la interpretación que el equipo desarrolló si se logró entender, una postura compartida con el juez Rodrigo Massa, quien también resaltó la creatividad del equipo, “hubo mucha alegría para el personaje principal, me hizo falta esa actitud de Alan, pero la cuestión del lip sync, si tienes que hacerlo”, manifestó.

Para finalizar la ronda de evaluación, fue el turno de Tito Larenti, y el compartió la opinión de Gabriela Zegarra, “fue desastroso, porque aquí tienes que hacer lip sync, fue un desastre, esto es una competencia de lip sync, todo lo demás queda anulado”, expresó.

Alvinich, señaló que tuvo una confusión acerca de la dinámica de interpretación, y admitió que no había hecho énfasis en el lip sync.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play