Susana Rivero y ‘La Fábrica’ interpretaron la película “Camp Rock”, ¿qué dijeron los jueces?

El segundo equipo en escena durante la jornada de este lunes fue el de Susana Rivero y la academia de baile ‘La Fábrica’, el equipo interpretó escenas y el soundtrack de la película “Camp Rock”, una presentación destacada, pero con algunas observaciones.

Para la juez Elka Meyer, la interpretación de la película fue bastante buena, pues considera que mostraron las escenas más icónicas del film.

“Interpretaron las secuencias más icónicas, se trabajó en el personaje, ella era muy dulce e hicieron todo para parecerse a ellos”, expresó Meyer.

En tanto, Gabriela Zegarra, observó algunos errores en la imitación en la letra de la canción, “me hubiera gustado más expresión, y en el tema de la academia, me encantó la interpretación”, aseveró.

Tito Larenti hizo pocas observaciones a la presentación de Susana Rivero, pero destacó todo el trabajo desarrollado.

“Me encanta el trabajo que hicieron hoy, estas trabajando bien Susana en el lip sync, te esforzaste, me gustó”, manifestó Larenti.

Para finalizar la evaluación al equipo, fue el turno de Rodrigo Massa, y el felicitó el trabajo de investigación de todo el equipo.

“Aprecio mucho lo que hicieron, Susana me encantó, cuidado con pasarse de energía”, sentenció el juez.

Susana agradeció a los jueces por valorar el esfuerzo del equipo, además, indicó que ingresan al escenario con muchas ganas de seguir adelante.

