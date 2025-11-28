“Fue muy simple”: Cisco destaca, pero Urban Vibes no convence al jurado con ‘El Dorado’

En la última noche dedicada a películas animadas, los primeros en tomar el escenario de La Gran Batalla fueron Cisco Moreno y la academia Urban Vibes, quienes interpretaron la icónica cinta El Dorado, dando vida a los inolvidables Tulio y Miguel.

La presentación transmitió alegría y energía, pero el jurado fue claro: el más destacado de la noche fue Cisco. Su equipo, en cambio, no logró convencer y recibió críticas por una puesta en escena que calificaron como “simple” y con errores de ejecución.

Para la juez Elka Meyer, Cisco mostró una evolución notable:

“Se lo vio más suelto y relajado. Ha estado evolucionando, aunque tuvo un pequeño tropiezo con la canción. Sobre el equipo, vi movimientos mal ejecutados; deben tener más cuidado”.

La juez Gabriela Zegarra coincidió y destacó el progreso del protagonista:

“Cisco mejoraste bastante y se nota que te divertiste. Pero el equipo bajó su intensidad y se notaron detalles”.

El jurado Rodrigo Massa resaltó que Cisco supo capturar la esencia caricaturesca del personaje, pero lamentó la falta de creatividad del grupo:

“Cisco entendió muy bien su rol y sigue creciendo. Pero siento que el equipo tomó el camino fácil; pudieron divertir mucho más”.

Finalmente, Tito Larenti fue el más crítico con Urban Vibes, aunque reconoció el esfuerzo del participante:

“Cisco tuvo problemas con el lip sync, pero ha avanzado mucho. Chicos, su presentación fue simple y demasiado relajada”.

Cisco agradeció las devoluciones y aseguró que tanto él como su equipo trabajan intensamente para brindar un mejor espectáculo en cada función.

