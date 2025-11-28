TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito brasileños desaparecidos Mujer dopada

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Fue muy simple”: Cisco destaca, pero Urban Vibes no convence al jurado con ‘El Dorado’

En una noche cargada de expectativas, Cisco Moreno mostró una evolución que sorprendió al jurado, pero su equipo, Urban Vibes, no logró mantener el ritmo y fue criticado por una coreografía “simple” y con fallas visibles.

Silvia Sanchez

27/11/2025 23:13

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la última noche dedicada a películas animadas, los primeros en tomar el escenario de La Gran Batalla fueron Cisco Moreno y la academia Urban Vibes, quienes interpretaron la icónica cinta El Dorado, dando vida a los inolvidables Tulio y Miguel.

La presentación transmitió alegría y energía, pero el jurado fue claro: el más destacado de la noche fue Cisco. Su equipo, en cambio, no logró convencer y recibió críticas por una puesta en escena que calificaron como “simple” y con errores de ejecución.

Para la juez Elka Meyer, Cisco mostró una evolución notable:

“Se lo vio más suelto y relajado. Ha estado evolucionando, aunque tuvo un pequeño tropiezo con la canción. Sobre el equipo, vi movimientos mal ejecutados; deben tener más cuidado”.

La juez Gabriela Zegarra coincidió y destacó el progreso del protagonista:

“Cisco mejoraste bastante y se nota que te divertiste. Pero el equipo bajó su intensidad y se notaron detalles”.

El jurado Rodrigo Massa resaltó que Cisco supo capturar la esencia caricaturesca del personaje, pero lamentó la falta de creatividad del grupo:

“Cisco entendió muy bien su rol y sigue creciendo. Pero siento que el equipo tomó el camino fácil; pudieron divertir mucho más”.

Finalmente, Tito Larenti fue el más crítico con Urban Vibes, aunque reconoció el esfuerzo del participante:

“Cisco tuvo problemas con el lip sync, pero ha avanzado mucho. Chicos, su presentación fue simple y demasiado relajada”.

Cisco agradeció las devoluciones y aseguró que tanto él como su equipo trabajan intensamente para brindar un mejor espectáculo en cada función.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD