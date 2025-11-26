De reina del hielo a la pista: Susana Rivero cautiva como Elsa, aunque no del todo al jurado

En la segunda noche de películas animadas de La Gran Batalla, el equipo de Susana Rivero junto a la academia de baile La Fábrica abrió la jornada con una presentación dedicada a todas las niñas: un homenaje a Frozen y al icónico tema Libre Soy, interpretando al personaje de Elsa.

La puesta en escena fue tierna, emotiva y logró cautivar al público desde el primer momento. Sin embargo, no todos los jueces quedaron completamente convencidos.

Para la juez Elka Meyer, la presentación fue “linda y completa”, destacando el uso de elementos que ayudaron a construir el cuadro, aunque también señaló algunas fallas de técnica en el baile.

“Me pareció una presentación muy bonita. Utilizaron muchos elementos y lograron tapar ciertas fallas técnicas. Estaban compenetrados y me gustó mucho. Sentí que el personaje realmente estaba cantando”, comentó.

El juez Rodrigo Massa valoró el inicio, pero observó una caída en la energía conforme avanzaba la coreografía.

“Hubo un sublime acting al inicio, pero sí se notó un antes y un después. El cambio fue muy rápido y Elsa hace un proceso más gradual. Con la mirada se podía transmitir un poco más de frío. Siento que como equipo podían agregar un poquito más”, apuntó.

En cambio, Tito Larenti fue más crítico y aseguró que faltó esa esencia mágica de las princesas.

“No fue sublime. Faltó exagerar más: más sonrisas, más movimiento de caricatura… faltó magia y sentimiento, eso que te hace decir que no es humana. Estabas muy encorvada. No supieron usar a Olaf; todos hacen lo mismo”, expresó.

Finalmente, Gabriela Zegarra tuvo una percepción diferente:

“A mí sí me dio la ilusión de las princesas de Disney. Se veía súper linda. Hicieron un buen trabajo y lograron que no se note el cambio de ropa. Me hubiera gustado más nieve, pero la presentación me gustó”, afirmó.

Antes de despedirse, Susana agradeció las devoluciones y aseguró que continuará esforzándose junto a su equipo para avanzar en la competencia.

