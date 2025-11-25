La magia regresa a Bolivia: El éxito de Cris Morena, 'Margarita', se estrena en Red Uno

¡Atención fanáticos de las historias de hadas y el romance juvenil! La exitosa serie argentina "Margarita: Que tu Cuento Valga la Pena", la nueva joya del universo creado por la aclamada Cris Morena, llega a las pantallas de Red Uno de Bolivia.

Marque su calendario: el gran estreno será este viernes 28 de noviembre a las 14:00 horas.

El regreso del legado de Floricienta

Tras el fenómeno mundial de Floricienta, Cris Morena nos trae este nuevo cuento de hadas moderno. La historia se centra en Margarita (interpretada por la joven estrella Mora Bianchi), la hija de Florencia y Máximo.

Margarita, una adolescente con nobleza y optimismo, llega a un centro cultural sin memoria de su pasado. Allí, inicia una emocionante aventura de autoconocimiento, donde descubre que podría ser la verdadera heredera del trono del Reino de Krikoragán y de la fortuna de su familia desaparecida. Deberá enfrentar traiciones, intrigas y retos para recuperar su destino, buscando un lugar mágico para cumplir sus sueños.

Viejas enemigas y nuevas caras

La aventura de Margarita estará en peligro por la conspiración de la archienemiga de su madre, Delfina (interpretada nuevamente por la icónica Isabel Macedo), quien ha usurpado su destino al colocar a una doble en su lugar. Además, vuelve la temible Graciela Stefani en su papel de Malala, la madre de Delfina, completando el dúo villano.

El elenco se completa con el talento de Rafael Ferro, María Del Cerro, Julia Calvo, Tomás Benítez, Ramiro Spangenberg, y muchos más. La serie, fiel al estilo emotivo y mágico de Cris Morena, es una cautivadora mezcla de fantasía, comedia juvenil y romance.

En el estreno, nos sumergiremos en el corazón de la aventura de Margarita: la adolescente, sin memoria de su identidad real, acaba de llegar a un centro cultural. Será en este episodio inicial donde se sembrarán las primeras pistas sobre su verdadero origen como hija de Florencia y Máximo, y comenzará a gestarse la intriga palaciega. Descubriremos cómo su tía Delfina ha manipulado los hilos del destino, colocando a una doble para usurpar su lugar y su fortuna. El primer capítulo promete ser la clave para entender el gran reto que Margarita deberá enfrentar: recuperar su legado y encontrar su lugar en el mundo.

No te pierdas "Margarita: Que Tu Cuento Valga la Pena", una historia que promete emocionar con su magia y valores, solo por Red Uno este viernes 28 de noviembre.

