Baldivieso responde a críticas, defiende a Always y afirma que le quedan cinco finales por jugar

Julio César Baldivieso, técnico de Always Ready, brindó una extensa declaración en exclusiva a la Red Uno, donde defendió el trabajo de su equipo, respondió a las críticas por la reciente polémica arbitral y aseguró que quedan “cinco finales” en la lucha por el título.

“Quedan 15 puntos por jugar, cinco partidos, cinco finales para nosotros. Vamos a ir objetivo por objetivo, partido por partido. El próximo viernes saldremos a ganar”, señaló el entrenador, recalcando que su plantel se mantiene concentrado en el día a día y no en discusiones externas.

Baldivieso también se refirió a las observaciones sobre el arbitraje y, en particular, a la acción polémica del encuentro anterior, donde Martín Cauteruccio reclamó una mano en el área. El DT fue contundente:

“Para mí fue mano aquí y en cualquier parte del mundo. Si te pega en el hombro, la pelota sale para arriba; si sale recta, es porque no fue en el hombro. A veces quieren justificar lo injustificable”, afirmó.

El entrenador recordó que Always Ready ha sido protagonista del torneo desde el inicio.

“Hemos sido punteros desde la primera fecha. Solo dos fechas nos pasó The Strongest y después retomamos la punta. En dos torneos llevamos más de 100 goles. Algo bueno debemos estar haciendo para estar arriba de Bolívar y Strongest”, expresó, apuntando a quienes —considera— menosprecian el desempeño del plantel.

Baldivieso también habló sobre las críticas dirigidas a su labor y la de sus jugadores. Pidió respeto para todos los futbolistas del país y destacó el esfuerzo del grupo.

“No somos robots. Todos tienen familia, sueños y responsabilidades. Menospreciar el trabajo de un boliviano es duro, pero estoy acostumbrado a los detractores. Me fortalece”, dijo.

Asimismo, recordó su pasado en Bolívar con tono afectuoso, aunque aclaró que hoy su compromiso es absoluto con Always Ready.

“Tengo un feeling con la hinchada de Bolívar, pero hoy me debo al club que dirijo. Soy profesional, y voy a dejar todo por Always Ready”, remarcó.

El DT reveló detalles de su planificación táctica, como la decisión de dejar en el banco al goleador Bobadilla para adaptarse al juego de Bolívar. También destacó el trabajo de todo su cuerpo técnico y del plantel, así como el esfuerzo institucional del club en un contexto económico complicado.

Baldivieso cerró con un mensaje para los hinchas: “Agradezco a la gente de Always Ready por su apoyo. Vamos a seguir trabajando al límite, como todos los días. Estas cinco fechas son finales y vamos a luchar hasta el final”.

