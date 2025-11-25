TEMAS DE HOY:
Deportes

Chelsea pasó por encima del Barcelona con un 3-0 sólido en Stamford Bridge

Los blues dominaron la fecha 5 de la champions y vencieron con autoridad gracias a los tantos de Estêvão Willian, Liam Delap y un autogol de Jules Koundé.

Martin Suarez Vargas

25/11/2025 19:07

Foto: Redes sociales.
Inglaterra.

Chelsea impuso condiciones en Stamford Bridge y derrotó 3-0 al Barcelona en la fecha 5 de la Champions League, mostrando un rendimiento convincente ante un rival que sufrió la expulsión de Ronald Araújo en el primer tiempo.

El marcador se abrió a los 26 minutos con un infortunio de Jules Koundé, que terminó enviando el balón a su propia portería. En el complemento, Estêvão Willian amplió la ventaja a los 9 minutos con una definición precisa tras una buena jugada colectiva. A los 29', Liam Delap sentenció el 3-0 tras ingresar desde el banco.

Enzo Fernández fue una de las figuras del encuentro: completó 57 pases correctos y generó peligro con tres remates al arco. Estêvão Willian también brilló con un gol, buenas asociaciones en el mediocampo y dos recuperaciones importantes.

Barcelona, dirigido por Hans Flick, no logró reaccionar tras quedarse con diez jugadores a los 43 minutos del primer tiempo por la expulsión de Araújo por doble amarilla. En ofensiva apenas generó situaciones y solo dejó una acción destacada en los minutos finales, cuando Gerard Martín realizó un caño a Joshua Acheampong.

En la próxima jornada, Chelsea visitará a Atalanta, mientras que Barcelona será local ante Eintracht Frankfurt.

