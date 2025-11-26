El Genio les cumplió el deseo: Ezequiel y Bamboleo ganan el primer “knockout” de la semana

El último número de la noche estuvo a cargo de Ezequiel Serres y la academia de baile Bamboleo, quienes sorprendieron con una energética puesta en escena inspirada en Aladdin, interpretando la icónica canción del príncipe Alí y dando vida al divertido Genio.

La presentación logró conquistar al público y también llamó la atención del jurado, que destacó el notable crecimiento del equipo, aunque marcó algunos detalles a mejorar.

Para Elka Meyer, la puesta en escena fue sólida y dejó en evidencia el avance del grupo a lo largo de la competencia.

“Me gustó mucho cómo se movieron en el escenario. Cada vez se nota más variedad en los movimientos y eso es valorado. Hay un crecimiento constante que no se puede negar. Sí hubo momentos de descoordinación, pero para mí fue una buena presentación”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra también quedó encantada y resaltó la evolución del equipo:

“Me encantó. Han mejorado tanto y se nota. No sé qué pasó, pero el crecimiento fue evidente: la puesta en escena, lo que se jugaron… me hicieron vivir un momento muy bonito. Hubo fallas, pero los felicito por todo lo que avanzaron”, comentó.

El juez Rodrigo Massa, en cambio, fue más exigente y pidió más expresividad:

“Esta es una semana de caricaturas. ¡Diviértanse! Es el momento de exagerar. Tienen que hacer que los niños vibren. Debe haber más variedad”, afirmó.

Finalmente, Tito Larenti destacó que el progreso del equipo debía ser valorado por encima de cualquier comparación con otros participantes.

“Todos tienen sus propias varas. Creo que lo que se debe valorar es el crecimiento. A la profe se le criticó varias veces la puesta en escena y hoy lo hicieron como nunca. Han demostrado que pueden competir y que tienen muchas ganas de seguir adelante. Yo creo en el avance, no en ser los mejores, sino en trabajar para ser mejores”, sostuvo.

Tras deliberar, los jueces coincidieron en que el equipo merecía el premio del primer “knockout” de la semana, otorgándoles los ocho televisores destinados a los ganadores.

Ezequiel y su equipo recibieron la noticia con mucha emoción, agradecieron el apoyo del jurado y del público, y destacaron el esfuerzo de cada bailarín para llevar un show de calidad al escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

