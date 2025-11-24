“Las academias no merecen una final”: Pese al duro comentario, Diego se salva y avanza

La noche continuó con el enfrentamiento entre los equipos de Erika Valencia y Diego Paredes, quienes pusieron talento, técnica y mucha emoción sobre el escenario.

El equipo de Erika Valencia, acompañado por The Real Company, interpretó “Enamorada y herida” de Marisela. La presentación transmitió nostalgia y energía, aunque los jueces señalaron errores en la expresión del personaje y problemas técnicos en la ejecución del cuerpo de baile.

Luego fue el turno de Diego Paredes con la academia Vibra Dance, quienes presentaron una imitación de Manolo Galván con su clásico “Deja de llorar”. El jurado valoró positivamente la puesta en escena, pero también marcó varias observaciones respecto a técnica, coordinación y expresividad.

El momento más tenso de la noche llegó con las devoluciones de Tito Larenti, quien fue directo al grano y lanzó la frase que encendió el debate:

“Las academias, para mí, no merecen una final.”

El juez destacó el avance de Erika y Diego, pero cuestionó duramente a los bailarines de ambos equipos.

La jueza Gabriela Zegarra reconoció mejoras en ambas presentaciones, sobre todo en el trabajo del personaje, aunque insistió en que todavía falta reforzar la interpretación. Rodrigo Massa aplaudió el arrojo de ambos equipos y destacó el crecimiento de Diego, especialmente en seguridad y presencia escénica. Por su parte, Elka Meyer subrayó que las recomendaciones fueron tomadas en cuenta, sobre todo en el equipo de Erika, y resaltó que Diego estuvo más metido en el personaje y aprovechó mejor el escenario.

Tras las devoluciones llegó el momento decisivo. El público votó y eligió salvar a Diego Paredes y Vibra Dance, que arrasaron con un 70,1%. Erika Valencia y The Real Company se quedaron con el 29,9% y continúan en riesgo dentro de la competencia.

La gala sigue subiendo de intensidad, y cada presentación podría ser la última.

Mira la programación en Red Uno Play