Último duelo de la semana del recuerdo: dos equipos se juegan su lugar en La Gran Batalla

Llegó la última noche de competencia en la semana del recuerdo en La Gran Batalla. En esta jornada final, dos equipos se preparan para mostrarlo todo y ganarse el voto del jurado, en una noche decisiva donde cada detalle cuenta.

A lo largo de la semana, varios equipos presentaron propuestas llenas de creatividad, pero no todos lograron conquistar al jurado y fueron enviados a la gala de eliminación. Hoy, el desafío continúa.

Esta noche en La Gran Batalla:

Genesis y Academia Factory Erika y Academia The Real Company

En esta ocasión, la responsabilidad de elegir al equipo nominado recae en Elka Meyer, la especialista en técnica, quien durante toda la semana se mostró estricta y observadora con cada presentación.

La decisión se revelará al finalizar la ronda de presentaciones. El equipo que no logre convencerla deberá volver al escenario el domingo para luchar por su permanencia en la competencia.

No te pierdas esta última noche de una dinámica llena de nostalgia, emoción y las canciones del recuerdo que marcaron generaciones.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play