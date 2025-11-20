TEMAS DE HOY:
menor abusada y asesinada crimen de Tanya

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Faltó creatividad”: Sisi Eguez es enviada a eliminación después de una presentación cuestionada

La falta de creatividad y los errores técnicos fueron determinantes para que la juez Gabriela Zegarra enviara al equipo a la gala del domingo.

Silvia Sanchez

19/11/2025 23:29

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras cerrar la tercera noche del recuerdo, uno de los equipos terminó nominado para la gala de eliminación del domingo, decisión que quedó en manos de un miembro del jurado.

En esta oportunidad fue la juez Gabriela Zegarra quien asumió la responsabilidad de elegir al equipo que no cumplió con las expectativas.

“Gracias por todas las presentaciones. Siento que al equipo le faltó creatividad, hubo errores y falló tanto la academia como el personaje. Por lo tanto, el equipo nominado es el de Sisi Eguez y Passion Dance”, anunció la juez.

Sisi Eguez y la academia de baile Passion Dance habían interpretado Brindo por ti y por mí, el icónico éxito de Tormenta. Aunque buscaron generar emoción y nostalgia, la propuesta no logró convencer al jurado, que observó fallas en la interpretación y en la coordinación del cuerpo de baile.

Ahora el equipo deberá presentarse en la gala de eliminación del domingo, junto con el resto de los nominados, para defender su permanencia en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD