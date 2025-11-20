“Faltó creatividad”: Sisi Eguez es enviada a eliminación después de una presentación cuestionada

Tras cerrar la tercera noche del recuerdo, uno de los equipos terminó nominado para la gala de eliminación del domingo, decisión que quedó en manos de un miembro del jurado.

En esta oportunidad fue la juez Gabriela Zegarra quien asumió la responsabilidad de elegir al equipo que no cumplió con las expectativas.

“Gracias por todas las presentaciones. Siento que al equipo le faltó creatividad, hubo errores y falló tanto la academia como el personaje. Por lo tanto, el equipo nominado es el de Sisi Eguez y Passion Dance”, anunció la juez.

Sisi Eguez y la academia de baile Passion Dance habían interpretado Brindo por ti y por mí, el icónico éxito de Tormenta. Aunque buscaron generar emoción y nostalgia, la propuesta no logró convencer al jurado, que observó fallas en la interpretación y en la coordinación del cuerpo de baile.

Ahora el equipo deberá presentarse en la gala de eliminación del domingo, junto con el resto de los nominados, para defender su permanencia en la competencia.

