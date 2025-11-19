Juandy deslumbra al jurado con una presentación que combinó baile, actuación y emoción

En la apertura de la segunda noche de la Semana del Recuerdo, el encargado de inaugurar el escenario fue Juandy, acompañado por la academia de baile Legacy. El equipo interpretó uno de los clásicos más emblemáticos de todos los tiempos: “Libre”, de Nino Bravo.

La presentación conquistó al jurado y provocó una fuerte ovación del público, aunque también recibieron algunas recomendaciones para seguir creciendo en las próximas galas.

Para la juez Gabriela Zegarra, la conexión del equipo y su concentración se hicieron notar desde el inicio.

“Juandy, realmente tu trabajo es fantástico. Creo que ensayas de día y de noche, porque se nota. Se nota que trabajan en equipo, porque se comunican. Sentí una buena propuesta: había actuación y baile. Hasta ahora, la mejor presentación”, afirmó.

El juez Rodrigo Massa también elogió la puesta en escena y la creatividad de la propuesta.

“Encontraron una forma inteligente de agarrar una metáfora de libertad y transformar una canción en película. Todo se complementó muy bien. Fue una de las mejores presentaciones, la favorita”, sostuvo.

A su turno, Tito Larenti destacó el equilibrio entre protagonismo y trabajo grupal, valorando especialmente la dirección del coach.

“Hubo protagonismo, pero también la academia mostró. Juandy mostró un gran artista y nos guiaba sobre una historia. La ejecución me encantó; no fue sobreactuado, parecía el montaje de una obra teatral”, comentó.

Finalmente, Elka Meyer celebró la claridad de la narrativa y la estética de la puesta en escena.

“Lo que me gusta es entender una historia. Me gustó mucho la puesta en escena; me pareció muy linda y diferente. En la técnica, tengan cuidado con algunos movimientos y con el vestuario adecuado a la época de la canción”, señaló.

Tras recibir los comentarios, Juandy y su equipo se retiraron del escenario agradeciendo al jurado y asegurando que seguirán mejorando gala tras gala.

