Críticas para Vibra Dance: la presentación de Diego Paredes no alcanzó el nivel esperado

Arrancó una nueva semana en La Gran Batalla y, esta vez, los participantes reviven las inolvidables canciones del recuerdo. El primero en pisar el escenario fue Diego Paredes, acompañado por la academia Vibra Dance, con una imitación de Manolo Galván y su clásico éxito “Deja de llorar”.

Aunque la puesta en escena gustó al jurado en términos generales, también hubo varias observaciones relacionadas con expresiones, técnica y coordinación entre los bailarines.

Tito Larenti fue uno de los más exigentes al momento de evaluar y puso el foco principalmente en los errores de la academia.

“Hay que prestar mucha más atención a los bailarines, falta poco para la final. Aún siguen sin coordinar, estaban desfazados y por momentos sin energía. Siento que todavía les falta para llegar a las instancias finales”, señaló.

Para Gabriela Zegarra, la interpretación tuvo un detalle que llamó la atención: el constante cierre de ojos del personaje. Además, resaltó que la coordinación grupal no estuvo a la altura.

“No sé por qué cerraba tanto los ojos. Y sobre los chicos, si la presentación era en conjunto, no coordinaron; se notaba mucho la diferencia en el trabajo”, apuntó.

El juez Rodrigo Massa coincidió en que el equipo tiene varios aspectos por mejorar, especialmente en expresión y construcción del personaje.

“No nos estamos acercando al personaje. Vi que los ojos estaban casi todo el tiempo cerrados. No hubo cambios de escena y faltaron matices”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer destacó tanto aciertos como desaciertos dentro de la actuación.

“Hasta la mitad estuvo bueno. Fallaron algunos movimientos y tal vez pudieron usar más el escenario. Trabajen más en los detalles”, comentó.

Antes de retirarse, Diego Paredes agradeció al jurado y aseguró que tomarán en cuenta todas las observaciones para mejorar en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

